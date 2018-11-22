CPTPP今年底生效 賴清德：透過APEC傳達盼加入二輪談判

2018-11-22 12:33

〔記者陳鈺馥／台北報導〕外交部今日於行政院院會報告「我國出席2018年亞太經濟合作（APEC）會議」相關事宜，行政院長賴清德在會中裁示，「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）已達6國生效門檻，預計今年底正式生效，請各部會持續透過APEC平台，積極傳達我國盼加入CPTPP第二輪談判，全力爭取各國支持我參與CPTPP。

行政院發言人谷辣斯‧尤達卡（kolas yotaka）轉述，賴揆在會中指出，今年APEC經濟領袖會議及部長級年會，要特別感謝領袖代表張忠謀在APEC所做努力與傑出表現，展現有別以往的柔性外交，全面提升我國正面形象，並創下台美在APEC場合會談的最高層級。

賴揆裁示，APEC是亞太地區最重要的多邊官方經濟合作論壇之一，亦為我國目前實際參與最重要國際多邊機制之一，我方參與的各層級同仁均應積極與理念相近會員體，保持密切溝通，增進會員體對我參與APEC貢獻的了解，進而支持我國各項工作。

賴揆表示，我國已透過本次APEC會議，向國際社會清楚傳達總統所指示的臺灣貿易政策方向，在互惠雙贏的基礎下，透過多邊、雙邊、複邊等各種管道擴大貿易機會，未來請相關部會持續依此原則積極推動。

賴揆強調，APEC是我國推動亞太區域經貿合作的重要平台，而APEC推動以人為本的政策趨勢，與我國新南向政策主軸相符，要請相關部會積極透過APEC平台推動新南向政策。

此外，由於「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP） 已達6國生效門檻，預計今年底正式生效，也請各相關部會持續透過APEC平台，積極傳達我國盼加入CPTPP第二輪談判，以及參與各種雙邊或區域貿易協定的意願，全力爭取各國支持我參與CPTPP。

賴揆指示，明年APEC將由智利主辦，會議主題為「聯結人群，建構未來」，優先議題領域包含：數位社會、整合4.0、婦女及包容性成長等，皆與我國強項領域高度相關，且均屬跨領域議題，請相關部會加強橫向聯繫，積極就優先議題領域，研提合作計畫與中長期倡議，以鏈結主要貿易夥伴、CPTPP或新南向國家，在今年會議良好的成果基礎上，持續加強推動，保持我方參與能量及國際能見度。

針對加入CPTPP新一輪談判，明年何時會有進一步進展，農業有無做好準備？行政院政委鄧振中表示，對於台灣想參加CPTPP的立場，各國充分了解我國貿易體制及經濟體制非常開放，注意到台灣有強烈加入意願，訊息已清楚被各國接收到了。

鄧振中提及，CPTPP剛可以生效，今年是第一階段降稅，明年可以加速推動，至於何時可以開始啟動，還要等待會議的通知。至於我國農業準備好沒有，台灣農業競爭力已大幅提升，已從農業進口國變成出口國，不過一些項目要等待談判準備。

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