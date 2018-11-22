造勢晚會當眾酸高嘉瑜 姚文智：呼應群眾不要為難同志

姚文智表示，在場群眾批評黨內同志，他在台上致詞是呼應這些人意見，呼籲大家往前看，不要為難黨內同志。（記者廖振輝攝）

2018-11-22 12:34

〔記者蔡亞樺／台北報導〕民進黨台北市長候選人姚文智昨晚舉行造勢晚會，姚台上致詞時暗酸黨籍市議員高嘉瑜，指出之前有位年輕、漂亮的議員，在他講話時偷偷走掉，支持者喊高嘉瑜下台，引發關注。對此，姚文智今早受訪時表示，在場群眾批評黨內同志，他在台上致詞是呼應這些人意見，他是呼籲大家往前看，不要為難黨內同志，包括台北市副市長陳景峻幫市長柯文哲站台，他本來希望黨中央迅速處理，但想說選舉到了，都可以暫時放開。

姚文智今早在立委蘇治芬陪同下，返回母校政治大學門口展開第4天車隊掃街。掃街前接受媒體訪問，媒體問到高嘉瑜一事，姚文智解釋，他致詞是對他們（指晚會群眾）批評黨內同志，這陣子在臉書或他昨晚在晚會花10多分鐘進場，聽到群眾在台下講的話，因此他在台上呼應這些人的意見。

姚文智說，不管臉書或群眾對黨內同志的意見，他其實在致詞演講是再次呼籲，大家往前看，不要為難黨內同志，包括陳景峻的事，他本來希望黨中央迅速處理，但想說選舉到了，都可以暫時放開。

姚強調，他昨晚在台上提的是不要為難黨內同志，場下叫囂的人他也制止，希望不要為難，大家團結在一起共同打贏這場仗，破除各種謠言，希望大家注意到他講的是這部分，雖然他舉了一些例子（指高嘉瑜），但最後結論是希望大家放下，不要為難自己人。

媒體詢問昨晚造勢晚會姚在台上講話時，後方的高嘉瑜臉上露出各種表情，引發網友熱議。姚文智對此表示，這就是高嘉瑜可愛的地方，只是大家在影像上面做文章。

姚文智重申，他講的是希望不要在選舉時候，為難不同行動與言論的人，大家團結一起，把過去各種恩恩怨怨放下，真正的民進黨大團結，團結在台灣價值底下，爭取最後的勝利。

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