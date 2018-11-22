多名藍委赴中選會抗議 籲首長下台並自付公投公告補正費

2018-11-22 13:13

〔記者黃欣柏／台北報導〕中選會未依規定時限公告行政院公投意見書惹議，昨以登報方式補正，費用931萬元預計將以行政院第二預備金支應；國民黨立院黨團總召江啟臣今為此率領多名藍委前往中選會踢館，要求中選會主委陳英鈐、副主委陳朝建請辭下台，同時也要2人與所有中選會委員負擔相關補正費用，別讓全民買單。

江啟臣、林德福、賴士葆等多名藍委，上午大陣仗前往中選會踢館， 一到場即拿出「西廠」海報貼在中選會牆上，並大喊「廢除西廠」、「陳英鈐下台」等訴求，中選會一方則由副主委陳朝建負責出面溝通。

林德福強調，中選會違法在先，被法院打臉後卻要用931萬元民脂民膏支付補正費用，人民絕對無法接受，這筆費用應該由陳英鈐、陳朝建及中選會委員支付。

賴士葆在現場追問陳朝建，為何不依法重印選舉公報，「難道是把法院命令視為無物嗎？」對此陳則強調，中選會是依法行政，已經按法院裁定內容做出最大努力，包括發布新聞稿、刊登電子書公報、登報等。

眾藍委隨後要求中選會正、副主委應為此事辭職負責，同時應自付931萬元補正費用，藍委費鴻泰更嗆補教界出身的陳朝建「趕快回去」，陳對此則沒有做出回應，最後雙方未能取得共識，不歡而散。

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