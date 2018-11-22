姚文智批《憨智回頭》笑他笨 老天鵝娛樂回應了！

對於被姚文智在造勢晚會上點名，老天鵝娛樂則回應表示，原來過去姚文智說歌曲有趣並不是真心話。（圖擷取自影片）

2018-11-22 12:32

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨台北市長候選人姚文智昨（21）晚舉行造勢晚會，姚文智義憤填膺痛斥同黨議員高嘉瑜、副市長陳景峻，以及惡搞政治人物出名的老天鵝娛樂，以改編歌曲《憨智回頭》來嘲笑他，反問「姚文智真的那麼笨嗎？」，而老天鵝娛樂則回應表示，原來過去姚文智說歌曲有趣並不是真心話。

姚文智在舞台上當著民眾面前開嗆，「有一位議員（暗指高嘉瑜）年紀輕輕，陳菊講話、洪耀福講話，她都在，但我一講話她就閃」，而當時被點名的高嘉瑜正好在被罵時短暫離開，罵完之後，她又剛好上台回到姚文智後面，遭支持者怒嗆「高嘉瑜下台」。

綜合媒體報導，除了高嘉瑜外，姚文智也再度批評台北市副市長陳景峻竟然公開為對手台北市長柯文哲站台，他都看在眼裡。除此之外，也點名過去老天鵝娛樂曾製作的惡搞歌曲《憨智回頭》：「網路上很多人說，姚文智你那麼笨你都不知道，還有說，你那麼笨，做一首歌叫做《憨智》來嘲笑我，我要問大家，姚文智真的那麼笨嗎？」

據《蘋果》報導，對於被姚文智直接點名，老天鵝娛樂表示，「原來當初姚文智說：『年輕世代有創意對國家是好事，自己也覺得滿有趣，不過影片對自己似乎不太了解，但互相挖苦無傷大雅』，原來這些都不是真心話。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/