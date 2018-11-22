盧秀燕控市政顧問散佈買票 林佳龍：盼檢調速辦

林佳龍今天上午從元保宮出發，到北屯、北區車隊掃街拜票。（記者蔡淑媛攝）

2018-11-22 12:44

〔記者蔡淑媛／台中報導〕國民黨台中市長候選人盧秀燕昨天下午從元保宮出發到北屯、北區車隊掃街，民進黨候選人林佳龍今早也從元保宮開始車隊拜票，直搗對手票倉，對盧陣營同時間按鈴控告市政顧問散佈賄選消息，林佳龍回應「還不了解細節，會請總部發言人說明，目前檢調偵辦中，有沒有賄選，毋枉毋縱，盡速查辦。」

今天上午台中市經濟觀光等產業界舉辦連署相挺記者會，林佳龍表示，觀光產業站出來具名登報開記者會，是感受台中進步，他們舉出的各項進步數字會說話，期待再打拚4年，是回應競爭對手，不要再唱衰台中，不要選擇性挑毛病，要看到台中4年的進步。

另被媒體問及對於1124投票日平安夜連署，盧秀燕拒絕簽署，林佳龍表示，自己也簽署聲明，奇怪對手不簽，且明顯拒絕，除了態度傲慢，是不是預留選舉衝突，呼籲候選人要努力讓選舉和平進行，大家都要簽署。

今早林佳龍掃街空氣好，但下午吹東北季風恐帶來空污是否影響選情，林佳龍強調，空品除了努力也有外在因素，「從這看清楚施政者的努力，不要期盼外力讓空氣好與壞，能操之在已全力以赴！」秋冬受季風和境外污染移入，空氣差一點，但過去努力也能改善，減煤降載已看到成果，自己該做的做到滿分，「我們呼吸一樣的空氣，一起努力改善！」

盧秀燕是北屯、北區在地立委，從省議員、立委到今年共8次選舉開跑日都從元保宮出發，投票日前4天宣佈辭立委。林佳龍昨天到水湳市場，今早在水官大帝生日、下元節到元保宮出發車隊掃街，他表示這裡是信仰中心，來這裡代表對地方信仰中心的重視，求保生大帝讓選舉平順、能夠連任。

對於昨天盧秀燕到元保宮車隊掃街前指林「平時不燒香，已經來不及」，林佳龍強調，自己是最經營基層的市長，「她可能搞不清楚，講話不用那麼酸」，自己每天都在基層出入，625里走透透，在水湳辦說明會有1、20場，大家各自努力。

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