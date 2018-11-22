豐年社長自爆「被請辭」 國民黨立院黨團要求李退之下台

立法院國民黨團22日舉行記者會，就豐年社社長汪文豪「被請辭」一事，要求農委會副主委李退之下台負責。（記者叢昌瑾攝）

2018-11-22 12:45

〔記者黃欣柏／台北報導〕農委會捐資成立的財團法人豐年社，近日因協助被國民黨提名參選斗南鎮長的農會總幹事張有擇舉辦簽書會，被質疑違反行政中立，事後社長汪文豪不但辭職，還提出錄音檔表示自己是「被請辭」，引發軒然大波；國民黨立法院黨團今天上午召開記者會，痛批農委會不顧農、漁民生計，公然介入豐年社人事，除副主委李退之應下台負責，監察院也應介入調查。

國民黨團書記長曾銘宗表示，農委會公然介入豐年社人事，已經違反行政中立，李退之應立即下台負責，其他相關人員也應追究責任，並移送監察院調查；首席副書記長吳志揚則高喊：「李退之，你退之！」指李雖否認逼退汪文豪，但在相關錄音檔內容曝光後，真相已經很清楚，李根本是公然說謊。

副書記長柯志恩說，民進黨不顧漁業三法抗爭，也放任高麗菜一顆不到10塊錢，卻對農會殺雞儆猴，根本就是張天欽案複製版，這種忙著打擊政敵、操作選舉的做法，農委會應負起全責。

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