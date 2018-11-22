東奧正名公投論戰熱烈 外交部：將確保選手參賽權利

2018-11-22 11:39

〔記者呂伊萱／台北報導〕東京奧運正名公投將在本週六舉行，掀起國內正反兩方論戰，外交部今天表示，公投是落實直接民主重要一環，外交部尊重中選會安排和公投結果，而作為涉外單位，公投後也會和教育部持續協調，確保選手參賽權利。

東京奧運正名行動聯盟20日召開記者會，呼籲大家24日公投時，第13案投下贊成票，也強調奧林匹克憲章中沒有不能改名的規定。中華奧會則多次表示，公投通過恐讓中華奧會遭停權，呼籲大眾投下反對票，勿影響選手權利。多名奧運運動員昨也公開表態反對東奧正名公投。

外交部發言人李憲章對此表示，此案屬體育署和中華奧會職權，應由教育部和中華奧會做出說明。李憲章說，公投是展現直接民主、行使公民權利的重要一環，外交部尊重中選會安排和公投結果。而外交部作為涉外單位，公投後將持續和教育部協調，確保選手參賽權利。

媒體詢及外國駐台單位關切此事情形，李憲章則回應，此案關係國家重大利益與運動選手參賽權利，外交部與外館平時即會持續收集各國立場、主流意見，也和國際人士交換意見，都是日常的工作，也會轉給相關單位參考。

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