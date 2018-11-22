基隆400多萬張選票、公投票 上午安全送抵各區公所

2018-11-22 11:23

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市選委會今天上午8點半起，分7個梯次將選票送7個區公所，大批警力、選監人員及區公所人員全程戒護，確保選票安全到達區公所。基隆市選委會說，今年因有10個公投案，因此全部400多萬張票中，光公投票就占320萬張，其中80萬張才是選舉票。

今天上午各區公所輪流到選委會領取點交選票，公投票放在小紙箱，以不同顏色區分不同案別，市長、議員、里長選舉票則放在大紙箱，在警方全程保護下，運送到各區公所。上午第一個領取的是七堵區公所，過程順利。

由於先前傳出公投票有短少印製，選委會表示，因人數計算有誤差，已在合約期限內補足，沒有影響。此次選票比起上次選舉票數大增，主要是公投案有10案，導致400多萬張選票中，光是公投案的票就占了320萬張，大大增加選票的數量。

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