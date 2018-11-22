王惠美獨邀魏明谷辯論 黃文玲批怕正義律師

黃文玲今在競選總部開記者會，左打王惠美右打魏明谷，抨擊這兩人出選舉奧步騙選票。（記者張聰秋攝）

2018-11-22 12:12

〔記者張聰秋／彰化報導〕選戰黃金倒數，無黨籍彰化縣長候選人黃文玲今抨擊國民黨候選人王惠美出選舉奧步，質疑王只單獨邀約民進黨魏明谷辯論，顯然是藍綠套好招，為救選情低迷相互掩護，黃文玲更批王、魏兩位都害怕她，因為她是正義律師，不敢與她直球對決，怕被她揭穿真面目，這兩人只剩騙票政策。

黃文玲今天上午在其競選總部召開記者會，左批王右打魏，抨擊兩人提出辯論會都忽略了其他候選人，砲轟兩人選舉政見包括彰化鐵路高架化、彰南蓋捷運等等都吹噓過頭，愚昧鄉親，把鄉親當成猴子耍。

黃文玲說，她是最早11月5日即邀請其他4位候選人進行政策辯論，魏表示要5位候選人一起辯論，王也表面上說樂觀其成，實際上卻讓警察把她擋在門外拒絕辯論，選舉剩下2天，突然間拋出要和魏辯論，魏陣營也馬上答應，故意跳過其他3位候選人，用這種下三濫的手法營造藍綠對決，出這種選舉奧步，她覺得這是有史以來荒唐又幼稚的騙票戲碼。

黃文玲表示，其他縣市政策辯論會都是全部候選人參與，如果藍綠兩黨候選人故意不找其他3位候選人進行辯論，她一定會邀請其他2位候選人一起主動要求加入戰局，不會讓藍綠兩黨詭計得逞。

對此，王惠美競選總部以「晚一點說明」6個字帶過，魏明谷競選總部則回應表示，魏明谷縣長的態度很明確，期盼透過辯論會，用理性、公開的方式交流，讓彰化鄉親對於各候選人的政見能夠更加了解。為了表示尊重，魏縣長請王惠美委員訂出時間、地點、第三方公正單位，只要王惠美委員提出，魏縣長都配合。

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