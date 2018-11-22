吳敦義「母豬說」影響選情？ 馬英九︰目前還看不出來

前總統馬英九今天（22日）陪同國民黨台北市長候選人丁守中，以車隊方式前往中山、大同區掃街拜票，熱情的民眾上前與馬英九握手。（記者簡榮豐攝）

2018-11-22 11:34

〔記者簡惠茹／台北報導〕前總統馬英九今天上午陪同國民黨台北市長候選人丁守中車隊掃街，上午車隊開往中山區與大同區拜票，對於國民黨主席吳敦義母豬論失言風波是否影響選情，馬英九表示，目前還看不出來。馬英九也說，現在不只是雙英對決，還是整個黨派的對決。

馬英九今天坐上裝設有防彈玻璃的吉普車，沿途高舉2號手勢，陪同丁守中遊街拜票，行前馬英九接受媒體聯訪時，對於吳敦義母豬言論擔不擔心影響國民黨選情，馬英九說，吳敦義已經道歉，而且吳一再強調只是說明狀況而已；媒體追問是否會影響選情？馬英九說，目前還看不出來。

由於昨天晚間蔡英文總統剛幫民進黨台北市長候選人姚文智站台造勢，今天前總統馬英九就幫丁守中車隊掃街，雙方比拚意味濃厚，馬英九對於現在台北市形同雙英對決態勢表示，不光是雙英對決，還是整個黨派的對決。

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