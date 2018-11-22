盧秀燕開支票 當選後明年元旦起台中市民不限次數免費看花博

2018-11-22 12:11

〔記者蘇金鳳／台中報導〕國民黨台中市長候選人盧秀燕今天宣佈，一旦選上台中市長，從明年元旦開始，就會開始實施，台中市民憑身份證，而且不限次數免費看花博。

台中花博展至明年的4月24日，盧秀燕今天在掃街前宣佈，因為她的政見有市民免費看花博重大政見，因此她今天提出共具體的時辰，因為新市長12月25日就職日，因此新市長12月25日才有新的公權力，她當選後，明年元旦台中市直接用身份證，不限次數免費看3個花博區。

對手陣營質疑前市長胡志強在簽約時，花博就是要收費的展覽，盧秀燕強調，她提出的免費收費，是限定在台中市民，非台中市民及外國人都要付費，而市長林佳龍也有免費政策，是對持花博卡的人免費， 台中市近300萬人口，只有三分之一辦花博卡，有三分之二沒有花博卡，林佳龍將市民區分二種不公平。

盧秀燕表示 她的免費政策分兩種，分台中市民及非台中市民，因為台中市民有繳稅，而且花博86億都是市民的納稅錢，所以她免費政策是限台中市民。

對於市民免費收費，綠營質疑有政策買票之嫌，盧秀燕反問，林佳龍的花博卡可免費一次，不是嗎？不要雙重標準。

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