點票大作戰 台南永康大票倉出動「它」助陣

2018-11-22 11:15

〔記者萬于甄／台南報導〕2018大選週六即將登場，台南市選舉人數約154萬人，公民投票則達159萬人，而最大「票倉」莫過於人口數居冠的永康區，各區公所今啟動點票作業，永康區光是公投票就有高達195萬張需清點，因此，除選務人員手動作業外，區公所也出動5台點鈔機幫忙加速點票。

台南永康區人口數超過23萬，選舉人數超過18萬人，永康區公所今上午8點開始清點選票，需清點市長選舉票18萬8508張，議員選舉票18萬6411張等，此外，因公投年滿18歲即取得投票權人資格，一案一票，永康區高達195萬張公投票需清點。

永康區公所表示，往年點票作業約3至4小時即可完成，今年因大選綁公投，加上永康區人口數又多，選務人員恐怕需花一整天時間清點，相當辛苦；點票除由選務人員手動一張張檢查，區公所也出動5台點鈔機協助，希望加速清點作業。

距離投票日期剩下2天，警方顧選票也不敢大意，除全天候排班警戒守護外，刑警也24小時錄影蒐證，投票當天護送至各投開票所，選後再送回選委會，確保選票安全；永康區今年共有142處投開票所，約投入2500名選務人力。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/