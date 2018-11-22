又有市民自掏腰包幫廣告：謝謝柯文哲帶我們回新厝

今（22）日又有台北市民自費買廣告，感謝柯文哲信守對永春都更居民的承諾，「謝謝柯文哲市長帶我們回新厝」。（資料圖）

2018-11-22 11:43

〔即時新聞／綜合報導〕九合一大選倒數2天，台北市長柯文哲馬不停蹄進行掃街拜票。昨（21）日有多位民眾，在平面報紙買下頭版半版廣告，替柯文哲宣傳政績。而今（22）日又有台北市民自費買廣告，感謝柯文哲信守對永春都更居民的承諾，「謝謝柯文哲市長帶我們回新厝」。

永春社區警察宿舍都更同意戶自救會會長劉得玢於本報買下小版面感謝柯文哲，題為「謝謝柯文哲市長帶我們回新厝」，稱永春社區28日將舉行上梁典禮，「期盼了18年，此刻，特別感謝一路協助我們重建家園的柯文哲市長，及其所屬市府團隊信守對大家的承諾，帶我們回家！」

廣告中也稱，永春更新案過去18年來一路艱辛，從絕望到現在的「改變成真」，希望藉由永春案的更新經驗，讓台北市所有的更新案能更穩更好，一路向前行。

對於又有支持者自掏腰包幫忙柯文哲助選，許多網友表示：「好想落淚」、「柯的支持者比柯還急」、「有沒有其他政治人物讓非財團的市民自發性登板的呢」、「你給我繼續上四年班的意思，哈」；不過也有人不以為意：「要下台了感謝一波」、「還要市民花錢買廣告輔選」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/