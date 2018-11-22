防出槌！屏東點選票加裝監視器

2018-11-22 11:08

〔記者羅欣貞／屏東報導〕嘉義縣日前傳出選務人員將選票攜出，今天（22日）起運送、點選票的屏東縣不敢大意，在屏東市的點票現場就加裝到8支監視器，選務人員出會場也要搜身。

屏東縣五合一選舉，選舉加上公投票，多達1057萬餘張，是史上最多張票的一次，屏東縣選舉委員會統一協助33鄉鎮市印製選票及公投票，並在今（22日）、明（23日）2天，分7個路線，在警方戒備下，運送到各鄉鎮市公所，由選務人員直接點數。

屏縣33鄉鎮市以屏東市選舉人最多，設有149個投開票所，每個投票所派出主任監察員、主任管理員共2人，到屏東市公所禮堂協助點選票，排排坐點票的場面十分壯觀，此次選舉票以第一選區縣議員選票最長，因有20個號次，長度超過80公分。

屏縣選委會表示，屏縣由選委會統一印製選票、運送至鄉鎮市公所的做法至少已10多年，流程相當嚴密，此次更加小心，屏東市的點票現場就加裝監視器，有選務工作證件者才能進出，出會場也要搜身，務必做到滴水不露，點完的選票會封存警戒，選舉當天再由選務人員領送到各投票所。

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