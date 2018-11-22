高雄絕對不老！ 市政府推10大經典建築

將於明年底由運的高雄海洋流行音樂中心，本月開始點燈（高市工務局提供）

2018-11-22 11:13

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市近年來陸續完成許多代表性建築，不但為經濟發展、觀光產業注入新能量，更讓高雄城市景觀全面蛻變，高雄市政府精選出10大經典建築，邀請各界近距離欣賞，感受國際級建築大師魅力。

高市工務局說明，10大經典建築包含亞洲新灣區的「高雄展覽館」、「高雄市立圖書館總館」、「海洋文化及流行音樂中心」；屬於交通運輸站體的輕軌「真愛碼頭站」、捷運「美麗島站」及台鐵「新高雄車站」；大型場館則有「世運主場館」、「衛武營國家藝文中心」、「大東文化藝術中心」及「愛河之心」。

每項建築各具性格，且都與在地文化有很深連結，並榮獲國內外多項獎項殊榮。

工務局指出，高雄獨有的山海河港，高雄人特有的兼容並蓄，讓整座城市宛如當代建築的開放展場﹔高雄故事，透過世貿展覽館等特色建築打造的底蘊及外象，聯結藝術、人文與日常，絕對值得大家一同深度體驗。

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