嘉市選委會今初點選票 出入搜包盤檢不馬虎

嘉義市選舉委員會今天在北興國中點算選票。（記者王善嬿攝）

2018-11-22 11:02

〔記者王善嬿／嘉市報導〕週六投票日，嘉義市選舉委員會今天在北興國中初點選票，因日前嘉縣發生有多餘、待銷毀選票，差點被人攜出烏龍，市選委會不敢大意，派員會同嘉市警消人員在出入口待命，工作人員離場也需經由警方搜包檢查。

市民政處副處長、選委會專員張朝坤表示，公投選票週一已經點算完畢，今市長、里長及市議員選票，按投開票所人數分裝交由區公所初點，明天再交由投開票所主任監察員複點。

選舉人人數市長21萬2843人、里長21萬1408人、市議員21萬2528人，公民投票投票權人人數為22萬1553人。在清點會場門口除有警方協助盤檢，也有人員簽退管制，人員攜帶的隨身物品集中保管、不能攜入場內，確保選票不外流。

張朝坤表示，24日投票自上午8點到下午4點，民眾攜帶投票通知單、印章及國民身分證前往投票，民眾先投完公職人員選舉，由於公投案有10案，選民可依自己意願領取欲投的公投案選票，關於公投案的內容，請選民參考選舉公報說明，當天選務人員不會做解釋。

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