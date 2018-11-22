鄭竹梅質問侯友宜「奉命行事」 蘇貞昌批侯仍不知反省

民進黨新北市長候選人蘇貞昌今早在新莊後港一帶車隊掃街。（記者葉冠妤攝）

2018-11-22 10:58

〔記者葉冠妤／新北報導〕鄭南榕女兒鄭竹梅昨現身民進黨新北市長候選人蘇貞昌的造勢晚會，表達她並不責怪當年的基層員警，但她想問當年在場的國民黨候選人侯友宜怎麼看待過去？絕非一句「奉命行事」就可解釋。蘇貞昌今早到新莊掃街，對於鄭竹梅昨夜一席言論，蘇說侯友宜應對葉菊蘭、鄭竹梅有所表示，但侯不僅沒反省，還稱只是去救人，對自己作為毫無反省。

鄭竹梅昨晚表示，她難以忍受聽到大家喊「侯友宜凍蒜」雖然她不責怪當年的基層員警，反而感謝他們當年把9歲的她帶出現場，但她也想問侯友宜，「怎麼看當年的鄭南榕事件？你還是會出動鎮暴進行救援或拘捕嗎？當奉命行事和言論自由發生衝突，你會怎麼樣選擇？」

鄭竹梅更提醒要把票投給侯友宜的人，強調侯友宜是代表中國國民黨參選，侯若當選，將帶給外界、中國甚或國際什麼樣的訊息？「是我們還要再支持他所謂的正義再度回來嗎？他們的正義是發動鎮暴部隊去拘捕一個出版社的負責人嗎？是在救出一個9歲小孩後被帶到中山分局，一整晚都不能跟父母親相見？」這並非一句奉命行事就能解釋。

對鄭竹梅昨晚現身站台，蘇貞昌則說他昨晚很意外，但竹梅忍耐了30年，父親的離去是她成長過程中難以忘懷的痛，正因如此，她才特別站出來表達自己不責怪基層執勤人員，但想質問侯有沒有反省與遺憾，而竹梅在這個關鍵時刻挺身發言，大家需要敬佩她、關懷她，也要感謝前人犧牲，才成就今日的自由。

蘇貞昌認為，侯友宜應對鄭南榕家屬有所表示，但侯不但沒有反省、檢討，還稱自己是去救人，因此第一時間葉菊蘭與鄭竹梅都出聲譴責侯，到檢視侯友宜現今的言行，他並未跟著時代進步，也沒有省思自己當年的作為，30年前站在威權的那一邊，30年後還是一個樣，新北市四百萬人的未來不該交給這樣價值觀的人。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/