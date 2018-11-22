氣溫驟降又下雨 侯友宜市場掃街催票

侯友宜指著飄雨的天空，提醒民眾要風雨無阻出門投票。（記者陳心瑜攝）

2018-11-22 10:36

〔記者陳心瑜／新北報導〕選戰倒數兩天，國民黨新北市長候選人侯友宜今天深入綠營票倉蘆洲掃市場，由於今天起東北季風增強，北部氣溫驟降又下雨，侯友宜坦言「非常、非常擔心天氣影響選民投票意願」，鼓勵選民當天風雨無阻出門投票，沿途更不斷指著天空提醒攤商「就算下雨也要記得出門投票」。

侯友宜今天早上冒雨至蘆洲市場掃街，逐攤拜票爭取支持，受訪表示4年前許多民眾沒有出門投票，我們（國民黨）就差一點輸掉了。

針對立法委員段宜康連日質疑侯友宜家族在新莊買地、養地等都更，侯友宜除了駁斥養地說法，強調妻子是為解決祖產佔用他人土地問題，團隊更製作澄清文宣，昨起一連3天針對三重、蘆洲、新莊等傳統綠營票倉夾報，是否特別鎖定傳統綠營選區？侯友宜則說，自己最常造訪三重、蘆洲，因為和民眾有一樣是菜市場長大、南部北上打拚的背景，很喜歡和三蘆民眾鬥陣，因此把握選前最後幾天，看看老朋友、也尋求支持。

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