週刊爆姚文智變裝巧遇捲髮妹 太太：當然完全挺老公！

民進黨籍台北市長候選人姚文智昨被週刊爆料，指稱似掌握其2013年的一批變裝照片，還提到姚變裝後前往一處華廈、巧遇一名捲髮正妹等，姚認為報導不實昨前往北檢按鈴控告。對此，姚文智的太太潘瓊琪今表示，「當然完全挺老公啊！」（資料照）

2018-11-22 11:10

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨籍台北市長候選人姚文智昨被週刊爆料，指稱似掌握其2013年的一批變裝照片，還提到姚變裝後前往一處華廈、巧遇一名捲髮正妹等，姚認為報導不實昨前往北檢按鈴控告。對此，姚文智的太太潘瓊琪今向媒體表示，「完全挺老公！」

《TVBS》報導，潘瓊琪今天上午前往景美市場掃街，對於週刊報導內容，她回應「當然完全挺老公啊！因為我覺得沒有必要為不實的報導去做回應，這才是正確的嘛」。

至於該名女子究竟是誰，以及進出的華廈又是誰的房子、是哪裡，報導指出潘瓊琪「不願多做解釋」，也「不願意再談這件事」，並稱是外界抹黑，希望大家能把關注焦點放在先生的政策。

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