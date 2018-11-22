國民黨選前之夜六都造勢 大咖上不了高雄場

2018-11-22 11:02

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨發言人洪孟楷今天召開「11/23勝選之夜-中國國民黨聯合造勢晚會」宣傳記者會，說明選前之夜國民黨的「六都」聯合造勢規劃，他號召過去2年多來所有對蔡政府失望，但對未來仍有期待的民眾要一起站出來，明晚一起以吶喊、熱情迎接24日的勝選。

洪孟楷指出，當天台北市造勢地點在凱道，主題為「投票救台灣，丁守中凱道勝選之夜」；新北市在過去新北市長朱立倫兩度勝選的造勢地點板橋第一運動場，晚會主題為「正義＊覺醒護新北，侯友宜選前之夜」；桃園市在中壢區的陳學聖南區競選總部旁，主題為「韌性市長陳學聖翻轉桃園，翻轉桃園，陳學聖挺進桃園市府」；台中市在河南路三段及市政北二路交叉口，主題為「台中不能等，1124挺身而出」；台南市在花園夜市，主題為「台南贏台灣就贏，高思博勝選之夜」；高雄市在夢時代旁台糖物流園區用地，主題為「打造高雄，全台首富，世界第一等選前之夜」。

洪孟楷表示，當晚「六都」造勢流程全部由各市長候選人陣營負責規劃，各地要全力催出每一張對蔡政府不滿的選票，藍軍要從南到北一起翻轉台灣。

相較台北市、新北市、桃園市、台南市、台中市都有黨內天王大咖站台輔選，唯獨高雄市不做安排。洪孟楷解釋，高雄市長候選人韓國瑜希望營造與人民站在一起的形象，因此當天晚會除了當地議員候選人外，將以各行各業民眾上台為主，不再邀其他任何政治人物上台助講，黨中央尊重候選人的規劃。

國民黨今年選舉首度以「六都」現場轉播連線方式造勢，當晚節目從6點到10點播出，第一個小時為電視台棚內節目，介紹藍營「六都」候選人，其他3小時扣除廣告時間，以及節目結束前15分鐘不進廣告的「六都」現場同框時間，黨中央規劃成12輪的切換轉播現場流程，「六都」候選人再配合規劃各自的造勢晚會流程。

黨內人士指出，這12輪的切換現場轉播分配時間，由「六都」候選人以抽籤方式決定，分別佔有的兩輪時段，據此安排各陣營認為最重要的造勢內容在電視轉播中露出。

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