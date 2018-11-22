談護唇膏之亂 陳其邁︰歡迎任何形式辯論

陳其邁楠梓區掃街，抱起小嬰兒喊凍蒜。（記者葛祐豪攝）

2018-11-22 10:30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕針對國民黨高雄市長候選人韓國瑜在電視辯論會前，是否有擦護唇膏？護唇膏是否導致喉嚨痛？目前變成羅生門，網友形容為「護唇膏之亂」，有人提議公平起見，再辦一次辯論。對此，民進黨高雄市長候選人陳其邁今天重申，歡迎任何形式，跟韓國瑜把政見講清楚。

陳其邁今天早上前往楠梓區大掃街，他強調，楠梓區他用兩條腿，走了2、3次大街小巷，他對高雄非常了解，因為他的心在這裡，把人民需要記在心裡。

媒體詢問他說，網路上不斷討論「護唇膏之亂」，有人說公平起見，再辦一次辯論，您願意嗎？

陳其邁嘆口氣說：「今天還在講護唇膏，我是歡迎任何形式，跟韓國瑜主委把政見講清楚」。

陳其邁強調，很多高雄市民也關心，如果能夠用辯論會，或任何形式把政見說清楚，對於選民也比較負責，不要是天馬行空或不著邊際，上次辯論韓國瑜還剩下很多時間，他覺得比較可惜，應該要利用更多機會向市民說清楚。

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