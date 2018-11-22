雙重標準？遭控行政不中立 豐年社社長PO照打臉李退之

汪文豪質問李退之（右），劉曉玫（中）穿著競選外套出席花蓮區農業改良場新任場長交接典禮，場長杜麗華（左）是否也違反行政中立。（圖片取自汪文豪臉書）

2018-11-22 10:40

〔即時新聞／綜合報導〕由農委會捐資成立的財團法人豐年社，因為替雲林縣斗南農會出版新書，並協助被國民黨提名參選斗南鎮長的農會總幹事張有擇辦簽書會，被控違反行政中立，社長汪文豪事後請辭。接著卻爆出汪疑似是遭兼任豐年社董事長的農委會副主委李退之逼退，李對此極力否認，汪文豪卻提出錄音檔，證實自己是「被請辭」，今日更在社群媒體發文，質疑官方對「行政中立」有雙重標準。

汪文豪今日引述一篇題為「農委會：政府財團法人」的報導，內容為李退之強調農委會立場是選舉期間，政府所屬財團法人、機關嚴守中立，不介入選舉相關活動。在事件爆發後，出於善意才會找汪文豪溝通有關行政中立之事，過程中也沒有要他請辭。

汪文豪在臉書上寫道，李確實沒有要求他請辭，開口的是農委會顧問張琦凰，張還跟他說，李退之會慰留他。然而，整篇報導最讓汪納悶的是，他實在不理解豐年社幫斗南鎮農會出書與舉辦簽書會到底違法了什麼行政中立。

他舉例，今年11月1日由李退之主持的花蓮區農業改良場代理、新任場長交接暨宣誓典禮，李和民進黨籍花蓮縣長參選人劉曉玫、花蓮區農改場杜麗華場長合照，劉曉玫當時就穿著印有候選人號次的外套觀禮，交接結束後亦穿著這件競選外套上台演講，讓他不禁想問，「這樣杜麗華場長有沒有違反行政中立？」

此外，斗南鎮農會前日舉辦的一場頒獎典禮中，農會總幹事張有擇、農糧署中區分署長王安石同場頒發獎金給農友，雖然現場沒有任何競選標語、旗幟，但張有擇是代表國民黨競選斗南鎮長的候選人，且當時距離選舉僅剩4日，質問王安石是否也面臨被請辭的風險？

汪文豪也對李退之批評他沒有對豐年社財務虧損提出改善方案的說法予以駁斥。汪說，自己上任後便要求財報須經會計事務所簽證，才能達到公開透明且保有公信力，強調「這遠比盈虧更重要」，且今年豐年社的業績目標為5700萬，至10月底的業績已破6000萬，達成率突破100%，這讓他感慨地說，只要再1個月就能知道盈虧結果，達到損益兩平的目標，李退之卻連機會都不給，還和張琦凰顧問一搭一唱，要他為莫須有的政治責任負責，直言「命令反反覆覆，選手疲於奔命，這如何讓組織穩定經營下去？員工會人心惶惶啊！」

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