柯文哲自豪任內沒局處長貪污 丁守中：因為柯沒做事沒發包

2018-11-22 08:50

〔記者簡惠茹／台北報導〕國民黨台北市長候選人丁守中今天對於台北市長柯文哲稱自己政績隨便google一大堆，局處首長沒有因貪污而下台，以及他如果落選，台北會回到烏煙瘴氣日子；丁守中表示，柯文哲沒做事沒發包，當然不會有人貪污，柯文哲下台，丁守中當市長，台北才會大繁榮、大建設。

丁守中今天上午到台北車站外，與國民黨副主席郝龍斌和藍營立委等人，舉行北漂青年返鄉投票救台灣記者會，丁守中說，希望北漂青年都能回到自己家鄉去投票，如果是戶籍在台北的北漂青年，他會讓大家在這裡過好日子，安居樂業。

柯文哲昨天跟網紅館長合體直播時，談到自己政績隨便google都有一大堆，而且自豪任內沒有任何局處首長因為貪污下台。丁守中今受訪對此表示，如果有政績的話，人民會自己感受到，不用到網路上搜尋，網路上都是做出來的新聞和文宣，網路上也有恥笑柯文哲沒有發包、沒有BOT，當然就沒有官員會涉及弊案，因為沒有政績、沒有做事啊。

對於柯文哲昨天在直播時表示，如果連任失敗，台北會回到烏煙瘴氣的日子，丁守中說，柯文哲下台，台北會大建設、大繁榮，柯文哲只有加護病房經驗，丁守中有民生法案、國會外交、國際大都會交流經驗，絕對會做得比柯文哲更好，讓所有市民安居樂業。

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