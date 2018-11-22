恩怨未了？姚文智造勢晚會開嗆 高嘉瑜無奈回應8個字

姚文智昨晚在萬人面前開嗆，有一位議員（暗指北市議員高嘉瑜）年紀輕輕，陳菊講話、洪耀福講話，她都在，但我一講話她就閃。（資料照）

2018-11-22 08:58

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨台北市長候選人姚文智昨晚在捷運圓山站附近舉辦大型造勢晚會，會上姚文智突然暗轟「有一位議員」年紀輕輕，在他講話時就閃開，支持者則怒嗆高嘉瑜下台，事後高嘉瑜無奈回應「放下仇恨、團結加油」。

本報報導，姚文智昨晚在眾人面前開嗆，有一位議員（暗指北市議員高嘉瑜）年紀輕輕，陳菊講話、洪耀福講話，她都在，但我一講話她就閃，被點名的高嘉瑜正好在姚文智罵她時短暫離開，罵完之後，她又剛好上台回到姚文智後面，遭支持者怒嗆「高嘉瑜下台！」

《東森新聞雲》報導，對此，高嘉瑜會後接受訪問時無奈地說「放下仇恨、團結加油」。

高嘉瑜也在臉書對支持她的民眾表達謝意，她說「謝謝今天從早到晚，許多來給嘉瑜加油打氣合照的朋友們」，並說因為有這些支持者，「我知道我不是一個人在努力」。

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