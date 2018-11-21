柯P合體館長 稱連任若失敗「台灣回到烏煙瘴氣的日子」

台北市長柯文哲今晚接受「館長」陳之漢的直播節目專訪。（記者黃建豪攝）

2018-11-21 23:38

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲今天（21日）臨時接受網紅「館長」陳之漢的直播節目專訪，在臉書平台直播，最尖峰時段創下7.1萬元同時收看的高觸及率。不同於館長平常直播的嗆辣、國罵風格，全程多以館長提問、柯文哲回答從政理念與市政成績的一問一答方式進行。另因選情告急，柯文哲也提到，若這次「柯文哲（連任）失敗，就是台灣回到以前那種烏煙瘴氣的日子」

最尖峰時段 7.1萬元同時收看

柯文哲今晚9點結束臨江街夜市掃街行程後，晚間10點就趕到新北市林口，參加館長的直播節目，成為繼國民黨新北市長候選人侯友宜、高雄市長候選人韓國瑜後，第三位受邀的市長候選人。

長達約34分的訪談中，隨著館長的提問，柯文哲暢談從政原因、菜鳥市長時期、從政理念、公務員文化、公開透明政策，再談及4年來的施政成果等等，正如柯文哲所說，用「柯P政績懶人包」上網搜尋就有。

做台北市長 最驕傲乾乾淨淨

柯文哲也自問自答說，「如果柯文哲沒有連任，對台灣的歷史會是什麼樣的影響？就曇花一現嘛！」柯P接著談及，他任內沒有重大工程上過call in節目，沒有首長因為弊案下台，因為他當市長就突然「乾淨掉了」，但在他上任前一年的2014年，從大巨蛋、美河市、雙子星、三創、三中案等，直到柯文哲當台北市長就都不見了，這就是有新的思想文化。

柯文哲也批評，台灣20幾年前是亞洲四小龍第一名，現在直接被踢出去，就是整個國家政治全天在打嘴砲，沒有在做事情，其實他是認真做事的人，一個認真做事的人，帶來新的文化，「我做台北市長最驕傲的就是乾乾淨淨。」

批政治嘴砲 沒人要認真做事

柯文哲最後又說，如果柯文哲失敗，就是台灣回到以前那種烏煙瘴氣的日子，「沒人要認真做事情，認真做事情又沒好處，我何必認真做事？」

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