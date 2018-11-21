批「護唇膏之亂」莫名其妙 劉世芳：不然中天再辦一場辯論

高雄市長電視辯論爆出「護唇膏事件」，陳其邁競選總幹事召集人立委劉世芳（中）直說很莫名其妙，如果這家電視公司覺得是護唇膏影響到雙方的辯論成績，「那建議這家公司再辦一次政見辯論會，越早越好。」（資料照）

2018-11-21 23:56

〔即時新聞／綜合報導〕三立電視台日前主辦高雄市長辯論節目，遭中天電視台政論節目《新聞龍捲風》於11月20日影射，國民黨高雄市長候選人韓國瑜因「擦了護唇膏」，導致喉嚨不舒服，表現失常；民進黨市長候選人陳其邁陣營在今天（21日）建議，要傳出這個謠言的電視台再辦一場電視辯論會，「越快越好」

《風傳媒》報導，民進黨立委、陳其邁競選總幹事召集人劉世芳對此表示，「很莫名其妙」，為什麼在同樣的電視公司裡去做梳化，結果有其他電視公司傳出「因為擦了護唇膏喉嚨痛，影響到頭腦的清晰程度，所以辯論的成績就不太好？」

劉世芳強調，如果是這家電視公司覺得是護唇膏影響到雙方的辯論成績，「那建議這家公司再辦一次政見辯論會，越早越好。」

面對這起爭議，韓國瑜也在今天（21日）說，辯論當天確實有擦一點點護唇膏，但因為很黏、不適應，途中才用衛生紙擦掉；不過，他也說，「護唇膏不影響自己辯論的狀況。」

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