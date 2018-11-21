「選前之夜再來」力挺姚文智 小英籲選民投票鞏固台灣民主

民進黨台北市長候選人姚文智陣營21日舉行「改革不回頭 鬥陣顧台灣」造勢晚會，總統蔡英文出席站台，現場湧入大批支持者為姚文智加油打氣。（記者羅沛德攝）

2018-11-21 23:18

〔記者蔡亞樺／台北報導〕民進黨台北市長候選人姚文智今晚在捷運圓山站附近，舉行「改革不回頭，鬥陣顧台灣」造勢晚會，總統蔡英文到場力挺，這也是蔡英文6度為姚文智站台，蔡英文致詞預告，選前之夜那一天還會再來，會拚到最後1分鐘，拚到勝利的那一刻，蔡英文也批評國民黨主席吳敦義用不堪言語辱罵總統府秘書長陳菊，「政治不能沒人性」，她看不下去，呼籲選民站出來支持姚文智。

姚文智晚間造勢晚會，現場湧入眾多支持者，約莫聚集2萬人。壓軸登場的蔡英文致詞表示，民進黨在北市提名姚文智，全黨上下不分高層、基層，就是全力支持姚文智，「選前之夜那一天還會再來，會拼到最後1分鐘，拚到勝利的那一刻」，破除棄保的傳言。

蔡英文說，這次選舉讓大家看到網路的世界有時候真的很殘酷，整個民進黨承受最多酸言酸語就是姚文智，滿身傷痕的姚文智因為對台北有夢想、信念，一直堅持到底。她也當場請台下群眾給姚文智與其太太潘瓊琪一個掌聲，群眾紛紛熱情拍手。

蔡英文指出，有5個理由一定要替姚文智拉票，第一，是要投一票鞏固台灣民主，台灣民主正在被摧殘，境外力量鋪天蓋地介入選舉，很多假訊息透過Line到處流傳，網路的洗版霸凌，想要讓不同意見的人閉嘴，讓台灣的民主不敢發聲，因此大家要站出來投票，讓大家知道民主不會倒下去。

第二，要投一票確保台灣民主的素質、選舉的格調，蔡英文說，在民主選舉中，很遺憾有人選擇用不堪語言辱罵大家敬重的菊姐，講這種話的人還是政黨主席，用手上的選票告訴對手政治不能沒有人性。她說，菊姐一生經歷軍法審判、坐過政治黑牢，從年輕到現在都為台灣民主打拼，這樣民主老兵，卻被糟蹋、攻擊，真的看不下去。

蔡英文說，第三，要投一票告訴全世界，台灣絕對不再壓力底下屈服，她當總統對於台灣主權立場非常堅定，中國的壓力再大，她一步也沒有退讓，這段時間中國不斷打壓台灣、切斷邦交國，連金馬獎都出現矮化台灣的言論，所以這一票要告訴全世界關心台灣、關心民主的夥伴，台灣不會在壓力底下屈服。

第四，要投一票挺台灣的改革跟建設，蔡英文說，她當總統兩年多，每天都在處理過去政府留下的問題，「別人不改我改、別人不做我做，蔡英文可以得罪人，但台灣不能再等待」，改革如果有做得不夠快，政策不夠周延的地方，她對於台灣人民的指教，永遠虛心檢討，但這兩年只會扯後腿的國民黨批評，「你們憑什麼？」不管是年金改革、非核家園、綠色能源以及大規模基礎建設，「這些工作都是過去他們不做、我們現在扛起來做的」。

最後，蔡英文說，第五要挺會做事、最優質的候選人，民進黨在地方執政，創造一個又一個治理典範，過去宜蘭經驗、高雄及台南經驗，現在的基隆市長林右昌、新竹市長林智堅，以及在新北市拚選舉的前行政院長蘇貞昌，都證明市長會做事就會改變一座城市。

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