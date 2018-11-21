參選遭假消息霸凌 姚文智造勢晚會撕掉旺中周刊

民進黨台北市長候選人姚文智陣營21日舉行「改革不回頭 鬥陣顧台灣」造勢晚會，姚文智致詞時，將報出假消息的「周刊王」撕成兩半。（記者羅沛德攝）

2018-11-21 22:54

〔記者蔡亞樺／台北報導〕民進黨台北市長候選人姚文智今晚間在捷運圓山站附近舉辦大型造勢晚會，姚文智致詞時表示，這次選舉他其實碰到三合一敵人，第一個影響台灣民主的韓流（指國民黨高雄市長候選人韓國瑜），第二是透過假消息打壓台灣心聲的旺中媒體集團，第三是運用媒體與假消息、網軍扭曲年輕人思考的柯萊爾（指台北市長柯文哲），愈講愈高昂的姚文智致詞一度紅了眼眶哽咽，甚至當眾撕掉手上的雜誌周刊王，情緒激動不已。

由民進黨中央與姚文智主辦的「改革不回頭，鬥陣顧台灣」台北造勢晚會，今晚7點登場，湧入成千上萬的熱情支持者，姚文智一路走上舞台過程兩側民眾簇擁，連日勤跑奔波「燒聲」的姚文智上台致詞時，笑說看到18日手牽手活動的場面，還問台下群眾是否從市政府走過來，群眾不斷高喊「凍蒜、凍蒜」，被感動的姚文智一時無法講話。

姚文智致詞表示，金馬獎有很多人幹譙中國演員，他本來也覺得很可惡，但他覺得這些中國演員很可憐，因為完全沒有自由被迫要表態，因為不這樣做真的回不去中國。

姚文智繼續講，這次選舉其實碰到三合一敵人第一個影響台灣民主的韓流，第二是透過假消息打壓台灣心聲的旺中媒體集團，應該抵制讓他下架，突然拿出「周刊王」當場撕掉，呼籲台灣人不能再溺愛。

第三則是運用媒體與假消息、網軍扭曲年輕人思考的柯萊爾，姚文智說，他問柯文哲在台大醫訊會刊提到中國方面要他選總統，他拜託柯文哲回答是誰牽線，就是旺中集團董事長蔡衍明，柯文哲跟蔡旺旺酒酣耳熱之際唱那卡西，還跟跑去跟館長一起上直播，這次選舉要他們打破，只有打破才能取得勝選。

姚文智還說，他參選一路走來不斷被罵、扭曲，他都走過來，一個人默默承受這些鋪天蓋地的批評，只有忍耐一步步走下去，中間有人勸他放棄，但他拒絕，因為姚文智只有戰死絕不投降，「姚文智若退下來、投降，下一個就是你們大家」。

話鋒一轉，姚文智開嗆，有一位議員（暗指北市議員高嘉瑜）年紀輕輕，陳菊講話、洪耀福講話，她都在，但我一講話她就閃，還有民進黨籍台北市副市長陳景峻幫柯站台，但姚文智一路走來為的是台北國家首都、台灣民主價值，一路守護台灣價值，想改造奉獻給台北市。

他呼籲選民堅定信心，用選票選出真正台灣派國家首都的市長姚文智。被點名的高嘉瑜正好在姚文智罵她時短暫離開，罵完之後，她又剛好上台回到姚文智後面，遭支持者怒嗆「高嘉瑜下台！」

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