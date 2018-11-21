守護台灣價值 蘇貞昌籲選民：不能讓逆流轉回頭！

蘇貞昌今晚參加新店造勢晚會，受到全場歡迎。（記者翁聿煌攝）

2018-11-21 22:06

〔記者翁聿煌／新北報導〕民進黨新北市長候選人蘇貞昌今晚在新店舉行造勢大會，蘇貞昌說，他參選除了要讓大家多一個選擇，更要為守護台灣價值而戰，絕對不能被逆流回頭，他指出，中美貿易大戰正在進行，許多台商想回台灣，新北市擁有優勢條件吸引台商回流，唯一欠缺一個有國際觀有魄力的市長。

蘇貞昌今晚參加新店造勢晚會，在全場歡聲雷動中入場，他並且在新竹市長林智堅、議員陳永福、廖筱菁陪同下，在台上接受支持者高喊凍蒜及歡呼，蘇貞昌說，他當台北縣長時，推動碧潭大橋拓寬、興建中安大橋，轉任行政院長時，還為新店爭取興建安坑一號快速道路，未來他要用都市更新，打造「更新、更快、更美」的新店。

蘇貞昌說，如果他不出來參選，一定是侯友宜當選，「朱立倫把新北市做到末段班，侯友宜可能做的比他還好嗎？」他除了要讓新北市民多一個選擇，也是為了堅持台灣價值，他感謝鄭南榕的女兒鄭竹梅為他站台，鄭南榕為台灣的民主和言論自由自焚，鄭家因此家破人亡，才有台灣今天的百分百言論自由，這樣的台灣價值是大家一起拚出來的，絕不能被逆流轉回頭，他呼籲大家要選對人，才能讓台灣向前走，讓新北第一名。

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