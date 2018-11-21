催票！李鴻源、李鴻鈞兄弟檔 為侯友宜站台

2018-11-21 21:48

〔記者葉冠妤／新北報導〕國民黨新北市長候選人侯友宜與議員候選人宋明宗今晚在泰山舉辦造勢晚會，前內政部長李鴻源、立委李鴻鈞兄弟檔現身站台，李鴻源致詞時批民進黨不專業，在能源、對中政策上將台灣置於危險處境，呼籲台下民眾用選票教訓民進黨。

李鴻源先是反問支持者「民進黨執政這兩年多，大家快樂嗎？」指民進黨兩年時間就把之前累積3、40年的成本全部用光，他批民進黨對中政策讓台灣處於戰爭邊緣、經濟衰退，更用意識形態操作能源議題，不蓋核電廠就想著興建燃煤電廠，現在又轉而要用天然氣，想到哪、做到哪，非常不專業。

李說，新北市政當然有很多改進空間，像新北很多地方都是土壤液化潛勢區，老舊房屋基本上不耐震，未來侯友宜、宋明宗若當選，他要做的第一件事就是好好跟他們討論如何推動防災型都更。

不過，李鴻源也強調，支持侯友宜跟宋明宗也是有條件的，如果他們表現不好，下屆就用選票告訴他們，其實選民是很聰明的。

侯友宜致詞時則訴求感性，他說自己用生命在拚市政，若當選市長，希望卸任的時候，市民講到侯友宜，會認為他「真的有做事情、做得不錯。」。

侯說，這次選舉他很笨拙，李鴻鈞、李鴻源的媽媽卻告訴他，做人嘴不用利，選舉並非在選牙尖嘴利者，因此他堅持以忠厚單純的心選舉，「我們一輩子不貪，才有辦到走到今天。」

他還提及新莊土地案，指那是太太娘家姊妹們繼承70年老屋，因占用到別人土地，「買地是不想佔別人便宜，要解決事情」然而卻遭到對手陣營說是炒地皮，讓他聽了很難過。

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