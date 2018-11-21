政府有權決定東奧出賽名稱？總統府駁斥：典型假消息

2018-11-21 22:20

〔即時新聞／綜合報導〕有媒體報導，蔡英文政府已透過管道向國際奧會表明，即便東奧公投通過，未來台灣仍會使用「中華台北」名義參與各種國際賽事。對此，總統府表示此為「典型的假消息」，中華奧會是獨立的民間組織，政府不會干涉相關運作。

總統府表示，2020年的東京奧運是國際運動盛事，政府一定會全力準備，讓台灣優秀的選手替國家爭取最大榮譽，而至於中華民國在國際奧委會名稱上的問題，則會「依循國際奧會的相關規定與慣例辦理」，政府將盡一切的力量，努力讓台灣被世界看見。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）今天也否認相關不實報導，表示政府只是依法舉行公投，並不對任何公投案有任何預設立場，況且中華奧會或國際奧會皆為民間獨立單位，政府無法、也從未干預奧會相關組織的運作，「中華奧會才是處理公投結果的主體」。

至於該假消息從哪散布，黨政人士告訴《中央社》，此次事件可能為中方刻意操作，目的是想讓選手、參賽權跟公投民主三者形成對立，製造台灣內部的矛盾。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）今天表示政府無法、也從未干預奧會相關組織的運作。（資料照）

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