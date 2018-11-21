護唇膏事件分析 人渣文本：自認輸了才一直找理由

2018-11-21 22:33

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨高雄市長候選人韓國瑜，在日前舉行的高雄市長電視辯論會上表現不盡理想，對此有名嘴上政論節目時表示，韓國瑜辯論前塗了護唇膏，導致他不習慣、不舒服，進而影響表現。對此時事評論家「人渣文本」周偉航表示，「他們就是認為實際上輸了，才要為此找各種奇怪的理由」。

資深媒體人謝寒冰日前上政論節目時爆料表示，韓國瑜在辯論前塗抹了護唇膏，隨後覺得不太對勁，也間接影響了他在辯論時的表現。對此周偉航在受《三立》訪問時認為，「他們實際上就是認為自已輸了，所以才要為失敗找理由」。

周偉航也以上次高雄市長政見辯論會中，有人造謠指控民進黨高雄市長候選人陳其邁公辦政見會時戴耳機而引發的「耳機事件」為例，表示就是為了找理由，「才會衍伸出這麼多奇奇怪怪的問題」，他也搖頭表示「之前是找耳機當作理由，現在是越來越離奇，連護唇膏都可以當理由」。

對此韓國瑜今日受訪時，證實辯論當天自己確實有擦護唇膏，只是不適應，講話比較不方便，自認不影響辯論表現，事情沒有那麼嚴重。

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