柯文哲分身乏術 幕僚「學姐」挑大梁夜市拜票

台北市長柯文哲競選團隊幕僚「學姊」黃瀞瑩（前右）21日晚間到師大夜市掃街拜票，並發放柯文哲競選白皮書，吸引不少民眾上前與她合影。（中央社）

2018-11-21 21:41

〔中央社〕台北市長選舉投票日進入倒數，現任市長柯文哲分身乏術下，與母親何瑞英、妻子陳佩琪「分進合擊」投入掃街，幕僚「學姐」黃瀞瑩也獨挑大梁現身夜市拜票，爭取年輕選民支持。

柯文哲今晚前往通化夜市掃街，人氣不輸柯文哲的黃瀞瑩則擔任「分身」，現身年輕人聚集的師大夜市發放柯文哲政策白皮書，吸引大學生與年輕上班族排隊等著跟她合照。

自稱柯文哲「鐵粉」的吳姓民眾帶著女兒和友人到師大夜市逛街，有機會跟黃瀞瑩合照非常驚喜。

她表示，4年前曾帶1歲多的女兒到台北市立聯合醫院婦幼院區就醫，看到身為醫師的陳佩琪彎下腰為女兒看病，覺得「怎麼會有一個市長夫人跟你過著一樣的生活」，深受感動，決定支持柯文哲。

吳姓民眾說，她一直很想跟柯文哲合照，23日晚上會邀請朋友一起參加柯文哲「選前之夜」活動，今年也會把票投給柯文哲。

台灣師範大學的曾同學和黃同學表示，他們「超喜歡」黃瀞瑩，聽說她來到師大夜市，連忙呼朋引伴來合照；他們雖然才19歲，沒有市長選舉投票權，但「我們要支持柯文哲選總統」。（編輯：張銘坤）1071121

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