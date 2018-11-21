賴清德籲選民團結 用選票告訴涂們「台灣就是台灣！」

民進黨台北市長候選人姚文智陣營21日舉行「改革不回頭 鬥陣顧台灣」造勢晚會，行政院長賴清德出席站台。（記者羅沛德攝）

2018-11-21 23:00

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨台北市長候選人姚文智今天晚上於捷運圓山站旁廣場舉辦「改革不回頭，鬥陣顧台灣」的造勢晚會，不少民進黨大老前來站台拉抬聲勢。行政院長賴清德今天替姚文智懇請鄉親支持的同時，提到日前金馬獎統獨爭議一事，砲轟中國演員涂們，「用我們的神聖選票向涂們說，台灣就是台灣，從來就不是中國。」

綜合媒體報導，賴清德今天在「改革不回頭，鬥陣顧台灣」台北市造勢晚會上替姚文智站台，呼籲選民團結讓姚文智高票當選。接著賴清德提到日前的金馬獎爭議，稱許導演傅榆的得獎感言，指出民主、自由以及人權是數十年來大家所共同追求的價值，每個人友都有責任要去守護這份價值，尤其是要參選首都市長的人，說到這裡，賴清德便大讚姚文智是台北市長候選人當中，是最堅持本土價值的。

賴清德也批中國演員涂們在金馬獎頒獎典禮上稱呼台灣為「中國台灣」的惹議事件，「民主台灣與專制中國，本來就是兩個國家」，但賴表示身為民主國家的台灣人，儘管不認同涂們，但還是予以尊重。賴清德呼籲選民在11月24日這天出來投票，「要跟涂們說，台灣是台灣，不是中國台灣；要向國際社會說，台灣一定堅定堅持民主價值，不會讓國際社會失望，大家一定要支持姚文智」。

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