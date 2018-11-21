「櫻木花道」上宣傳車助講？這候選人有高手相助超炫

2018-11-21 21:44

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕選戰逼近最後階段，候選人為了搶攻關鍵選票，紛紛使出渾身解數，獅子鄉這幾天更出現動漫「灌籃高手」的主角聲音，櫻木花道一本正經在宣傳車上助講，吸引不少年輕民眾注意，直呼「這也太帥氣了吧！」

「各位鄉民大家好！我們是三號。」獅子鄉代候選人孫秋桂宣傳車上充滿磁性的聲音，這幾天在獅子鄉竹坑村周邊引發討論，不少動漫迷「一耳」聽出是「櫻木花道」的聲音，少了搞笑而是正經八百的助講，仍讓人忍不住仔細想聽清楚內容。

有母語配音員經歷的孫秋桂笑說，這段全國唯一的宣傳，是出自國內一流配音老師于正昇之手，她去年曾上過配音相關課程結緣，也成為遠距離的好友，日前厚著臉皮探詢老師，沒想到于正昇確認她沒有任何黨派色彩後，二話不說就錄了一段4分多鐘的宣傳帶，希望透過聲音給她力量。

孫秋桂表示，于正昇曾為「灌籃高手」、「神劍闖江湖」等知名動漫配音，這次雖未明說，但聲音就像櫻木花道從電視上走出來，給選民留下深刻印象，更仔細聆聽傳遞給選民的政策，透過文化、教育的力量改變原鄉。

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