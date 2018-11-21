柯媽、柯爸掃街累倒 下午拜票行程取消

2018-11-21 21:29

〔記者楊心慧、黃建豪／台北報導〕隨著投票日倒數計時，台北市長柯文哲全家總動員，分別到各區拜票，柯媽何瑞英今天上午到大安區龍泉市場掃街，柯爸則因身體不適未參加。未料，原定柯媽下午將到五分埔拜票，也因身體不適取消。

柯媽、柯爸從上週五開始，頻頻上台北幫兒子拉票，連續的掃街行程讓老人吃不消，柯爸上午腳痛未參與掃街行程。未料，柯媽原定下午到五分埔拜票，也因身體不適而取消。

媒體上午發現柯媽有「燒聲」狀況，詢問是否近日為柯P拉票喊到燒聲？柯媽連忙說：「沒有啦！我老了喉嚨比較弱。」看得出愛子心切。

對於柯媽取消下午行程，柯競選辦公室發言人林昆鋒坦言，柯媽下午確實有致電告知頭痛、腳痛，人很不舒服，可能有感冒狀況，而且柯媽已好幾天睡不好，柯爸則是在昨天就開始感到不適。

林昆鋒說，起初柯媽、柯爸是自主跟隨掃街，主要想陪兒子，但後來陸續受議員邀請，才會由競辦統一安排，如今身體有狀況後，將評估後續掃街是否都取消。

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