姚文智造勢晚會主持人燒聲 賴清德打趣：不是塗護唇膏

民進黨台北市長候選人姚文智陣營21日舉行「改革不回頭 鬥陣顧台灣」造勢晚會，現場湧入大批支持者為姚文智加油打氣。（記者羅沛德攝）

2018-11-21 20:42

〔記者蔡亞樺／台北報導〕高雄市選情演變成「護唇膏」大戰，行政院長賴清德今晚8點出席民進黨台北市長候選人姚文智造勢晚會，展現力挺姚文智的態度，一現身，支持者群起歡呼賴清德，賴清德上台致詞搶搭「時事梗」一開口就表示，「晚會2位主持人都「燒聲，不是塗護唇膏」，是因為一直在拚、一直在衝，包括總統蔡英文、民進黨所有大家都在拚，目的是要爭取台灣人的支持，讓民進黨繼續為台灣打拚好不好，台下群眾高聲回應「好」，氣氛熱絡。

接著賴清德表示，從這次台北市長電視辯論會清楚看得出來姚文智表現最傑出，姚對北市有很好規劃，將北市打造為智慧城市，也想讓台北市年輕人有希望、青壯者實現理想、老人得到幸福、弱勢得到照顧，讓每個世代都幸福，並建立社會安全網，讓台北市小燈泡事件不要再發生。

賴清德稱讚，所有市長候選人只有姚文智提出大巨蛋解決方法，要用蝶翼的方式串連大巨蛋周邊的結點，打造為東區大公園，最近姚文智還辭立委，展現參選決心，如此優秀人才應該要支持，不要讓優秀人才孤單。

賴清德還說，最應該支持姚文智的理由是他最堅持台灣本土的價值，他看最近金馬獎頒獎典禮，得獎的紀錄片導演講到希望國家被當作獨立個體看待，這就是台灣的心聲，台灣是主權獨立的國家，一直追求民主自由、人權的價值，是許多人犧牲生命與幸福爭取來的，每個人都有責任守護這份價值。

賴清德表示，民主台灣跟專制中國本來就是兩個國家，台灣雖沒不接受中國影帝在金馬獎所說的話，但還是尊重，這就是捍衛獨立主權的台灣，跟專制中國不一樣，而只有姚文智才有辦法捍衛台灣生存。

賴清德說，美國政府也提出警告，中國用各種手段影響台灣這場選舉，因此他呼籲所有選民一定要站出來，捍衛台灣主權與生活、台北市未來的生存發展，用神聖的選票告訴中國影帝涂們，「台灣是台灣、從來不是中國台灣」，跟國際說台灣堅持捍衛民主價值，不要讓國家失望。

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