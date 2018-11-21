中華奧會反東奧正名說詞與中國一致 楊忠和：被對岸綁架？

東奧正名公投召集人、前體委會主委楊忠和今天下午向監委張武修、高涌誠陳情，控訴身為行政法人的國訓中心每年接受政府補助10億元，中心董事會董事長還是教育部次長林騰皎，卻放任中華奧會主席林鴻道「侵門踏戶｣，挾持選手連署反對「東奧正名」公投。（記者鍾麗華攝）

2018-11-21 20:35

〔記者鍾麗華／台北報導〕東奧正名公投召集人、前體委會主委楊忠和今天下午向監委張武修、高涌誠陳情，控訴身為行政法人的國訓中心每年接受政府補助10億元，中心董事會董事長還是教育部次長林騰皎，卻放任中華奧會主席林鴻道「侵門踏戶｣，挾持選手連署反對「東奧正名」公投。

楊忠和質疑，中華奧會根本是反政府，不斷以謠言影響人民公投意願，而林鴻道反對東奧正名的說詞，竟與中國一致，林鴻道身為國家奧會主席，竟操弄誤導台灣人民。他呼籲民眾週六出來對「東奧正名」投下同意票，「票數越高，對岸的中國越沒有立場綁架中華奧會，也越能展現台灣國格的立場。｣

楊忠和拿出照片控訴，林鴻道南下到國訓中心，挾持選手要反對「東奧正名」公投，從上照片看得出來，他要許多未滿18歲選手連署，「請問中華奧會有徵求選手父母、監護人同意嗎？｣他陸續接到很多選手家長投訴，痛批國訓中心放任中華奧會要求選手連署。

張武修接受陳情後表示，他正在調查我國奧運代表團名稱更迭影響國家聲譽的案件，因此會把陳情案併案調查。

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