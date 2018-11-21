林佳龍大雅車隊掃街 籲對手選前不要使用奧步

台中市長林佳龍在立委洪慈庸陪同下於大雅區車隊掃街。（林佳龍競選總部提供）

2018-11-21 21:26

〔記者歐素美／台中報導〕台中市長林佳龍今天下午在立委洪慈庸及市議員候選人蕭隆澤、張雅旻、周永鴻、林義偉陪同下至大雅區車隊掃街。林佳龍表示，選舉最後三天，要把支持者全部催出來投票，並呼籲對手不要在選前用使用奧步，誤導選民投票行為或催票，選舉是一時的，走過都會留下痕跡，應正面選舉，並呼籲巿民發揮判斷力，拒絕製造假消息的人，支持正向的力量。

林佳龍車隊從大雅區永興宮出發，沿途經過永和宮、長發宮、寶興宮及天壽宮皆停下誠心祈禱上香後，繞行大雅市區，沿途支持者熱情喊「凍蒜」。

媒體詢問林佳龍這幾天密集催票，希望催出什麼族群？林佳龍說，這次選舉跟公投一起，投票率應該不低，也使得選舉很激烈，雙方都會全力催票，必需把支持者全部催出來投票及幫忙拉票。

是否會擔心選前之夜對手招數？林佳龍說，團隊皆有密切注意，甚至要有危機應變。像8年前六都選舉，國民黨曾在連勝文槍擊事件時，在選前之夜公開誤導選民說連勝文腦袋中彈，要支持者用選票懲罰民進黨，那次的奧步也是導致翻盤的原因。

林佳龍說，現在盧秀燕競選團隊的台中巿前建設局長吳世瑋，之前也曾公開在臉書批評他，後來也被他告，最後判刑並道歉罰款，當時國民黨的操盤手鄭麗文也污衊他貪污，這些例子之前都發生過。林佳龍強調，面對對手招數，我們戒慎恐懼，要做好危機應變，希望不要在選前用這種奧步，誤導選民投票行為或催票。

導演吳念真20日在臉書直播表心跡，提及他一定支持認識的人，吳念真並以台中市長選舉為例，指若江啟臣與林佳龍競選，他會很難選，因為兩個人他都認識，但他不認識盧秀燕。林佳龍受訪時對此表示，吳導是大家尊敬的文化界前輩，過去擔任新聞局長時跟他有互動，他常能講出底層人民的心聲，那是一種以愛跟希望講出普羅大眾日常的期盼，就是一種幸福感。

林佳龍說，他當巿長時也請吳擔任台中巿有關影像及行銷，我們最近有一支影片《咱的台中》，就是由吳念真修改旁白親自錄音，整個表達台中的美好，期待這次選舉不管選誰，大家都要好好相處，強調「我們都愛這個城巿，希望它更好，不要因為選舉去傷害了對方，因為那也會傷害了這個城巿」。

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