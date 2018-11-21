斷層穿過！劉曉玫質疑傅崐萁放寬容積不顧民眾安全

花蓮縣長候選人劉曉玫今召開記者會，驚爆東洋廣場竟然位於米崙斷層穿過的地質破碎帶！（記者王錦義攝）

2018-11-21 21:04

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣長候選人劉曉玫今天召開記者會，驚爆東洋廣場竟然位於米崙斷層穿過的地質破碎帶！她質疑前縣長傅崐萁沒依據建築法要求業者進行地質改良與基樁加固，還開放業者容積移轉、多蓋好幾層樓，未來若米崙斷層引發大地震，恐將對鄉親生命安全造成極大傷害，「根本雪上加霜、把人民生命當兒戲！」

劉曉玫質疑過去傅崐萁任內為何執意開放容積率，同意業者在破碎帶上蓋21層建築物。她說，過去地質專家、東華大學的劉瑩三教授擔任東洋廣場環評委員時，多次在環評會議中提及東洋廣場開發基地鄰近米崙斷層，要求開發單位提出評估與地震因應措施，位於破碎帶的建築依法規必須進行地質改良，並打基樁加固，才能開發。

劉曉玫說，斷層破碎帶由於受斷層擠壓，充滿細碎石礫、富含地下水、岩質風化速度快，造成地質脆弱，容易因地震、下雨或人工開挖而產生地層滑動現象。0206地震，米崙斷層被誘發擠壓，就造成慘重災情，若是米崙斷層直接錯動，剛好位在斷層旁的高樓是否能抵抗強震，加上傅崐萁更通過容積移轉，讓建築又多蓋6層樓、增加建築承載重量，若她當選將會要求加強建築結構保人命。

東洋廣場位於花蓮市中心中正路與三民街口，面積約2000多坪，目前正在興建地下4層、地上21層鋼骨大樓，目前主體結構都已經完成。而米崙斷層屬於第一類活動斷層，約呈南北走向，由花蓮縣七星潭海岸向南延伸，經花蓮市美崙山西南側，南至花蓮市南濱海岸，其中花蓮市區部份經過這次強震倒塌的統帥飯店下方，而東洋廣場就位於統帥飯店的西北方約200公尺處。

縣府建設處回應說，關於縣議員劉曉玫質疑的部份，將依法進行了解。而代理縣長蔡碧仲日前則公布當初東洋廣場容積增加過程，他指出，東洋廣場在第一次招標出去時，前縣長傅崐萁召開臨時主管會議，訂定「開發利用協議書」，以「保障全民最佳利益」為由追加各種開發限制，例如得標者應以容積率上限380％開發；期間，縣府公布「花蓮縣都市計畫容積移轉審查許可要點」，容積移轉排除適用東洋廣場。

在原得標業者認為遭前縣府刁難後同意廢標，東洋廣場在102年4月由河南台商王任生之女王筱卿的卿蓬公司得標，蔡碧仲說，102年6月，縣府修正「花蓮縣都市計畫容積移轉審查許可要點」，將東洋廣場納入容積移轉的適用範圍，卿蓬公司分別在103年4月、8月分期分次提出容積移轉申請，讓興建容積增加到490％。

劉曉玫抨擊，傅崐萁過去是掏空股市，東洋廣場案不但掏空花蓮，更漠視人民生命安全；徐榛蔚跟著傅崐萁吃香喝辣，如今想來接縣長，「是不是要讓這些問題石沉大海？生命安全何等重大，如果花蓮再交給這對夫妻施政，花蓮人能安心嗎？」

對此，徐榛蔚陣營依舊不予回應。國民黨花蓮縣黨部指出，近日縣府抹黑重炒東洋廣場無弊舊案，PTT網站隨即就有網友貼文，影射本案涉及不法，針對這種惡質的抹黑來影響選舉的案例，律師團已經接獲截圖蒐證，不排除提告，並呼籲代理縣長蔡碧仲「要行政中立」，認為縣府多次作為均與民進黨的競選攻擊方向不謀而合，已讓多數民眾產生質疑。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/