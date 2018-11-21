辯論會後聲勢大漲！陳其邁參拜 群眾熱情簇擁喊「凍蒜」

民進黨高雄市長候選人陳其邁今晚到三民區新大港保安宮參拜，數百名支持者齊喊「凍蒜」。（記者黃旭磊攝）

2018-11-21 20:13

［記者黃旭磊／高雄報導］民進黨高雄市長候選人陳其邁與對手韓國瑜辯論後，聲勢大漲，今晚到三民區新大港保安宮參拜，數百名支持者聞聲而來，「凍蒜」聲浪從廟裡響到廟外。

新大港保安宮位於安生里，從高雄車站前搬至十全路後數十年香火鼎盛，陳其邁在群眾簇擁下，由三民西後援會長周龍雄、保安宮董事長唐百營陪同，與市議員候選人、議長康裕成及何權峰、黃淑美、洪平朗、鄭孟洳共同向保生大帝獻香鞠躬。

現場人潮不斷地湧現，衝散媒體預先架設採訪線，而陳其邁沿途拚命握手、比2號，並說了數聲「拜託大家」，廟前約50公尺路前後走了2分多鐘，立委管碧玲陪同上車，於十全商圈、後驛一帶掃街拜票，沿途「凍蒜」聲浪不斷。

保安宮常務理事說，新大港地區支持本土民眾較多，也有藍營支持者，可惜韓國瑜沒來參拜，廟方不分黨派、統統歡迎，只要為百姓做事都會支持。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/