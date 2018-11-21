謝寒冰拜託《三立》快來告 說「她」目擊化妝師上護唇膏

謝寒冰指出，韓國瑜大女兒韓冰（左2）親眼見到韓國瑜（中）被化妝師塗護唇膏。（資料照）

2018-11-21 20:24

〔即時新聞／綜合報導〕名嘴謝寒冰在政論節目中，提到國民黨高雄市長候選人韓國瑜在辯論會前，塗了護唇膏「開始覺得不太對勁，好像怪怪的，然後喉嚨開始痛」，謝寒冰今（21）日晚間於臉書上寫道「拜託三立來告我」，且暗諷該電視台在說謊。

謝寒冰晚間6點22分在臉書上指出，當時韓國瑜在大女兒韓冰的陪同下，讓《三立電視台》化妝師替他梳化，有消息人士稱韓冰親眼見到化妝師有替爸爸塗上護唇膏，且該名化妝師還與《三立電視台》澄清時指出的化妝師為不同人；謝寒冰對此表示，「真的拜託三立趕快來告我，看看法官認證誰在歪曲事實」。

《三立電視台》今（21）日對此揚言對謝寒冰提告，而謝寒冰稍早接受三立電視台訪問時拒絕道歉，堅持韓國瑜護唇膏事件的消息來源絕對正確，因此「歡迎三立去提告」。

但許多網友仍認為，擦護唇膏並不會造成喉嚨不適，直呼討論韓國瑜有沒有擦護唇膏「根本沒意義」，網友們紛紛留言指出「看你怎麼面對後續吧，笑死」、「你真的不要再害韓國瑜了」、「這麼想出名啊，刷存在感？」、「好好上你的氣象主播節目就好了，好嗎」、「辯論不好就怪說是護唇膏害的」、「這護唇膏太厲害啦」。

觀看原文請點擊下面

謝寒冰臉書貼文

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/