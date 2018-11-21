張善政為侯友宜站台 酸蘇貞昌「今天騙神明，明天騙選民」

2018-11-21 20:41

〔記者邱書昱／新北報導〕國民黨新北市長候選人侯友宜今天晚間在中和區八二三紀念公園舉辦「聯合造勢團結之夜」，前行政院長張善政到場助陣，他說出3個選侯友宜當市長的理由：鐵漢柔情、蘇貞昌太爛、替深澳電廠把關，更酸大蘇貞昌「今天騙神明，明天騙選民。」

張善政回想起30年前和侯友宜一起獲得優秀青年獎，他說，他當行政院副院長時，更恰巧碰到八仙塵爆，當年看見侯友宜的「鐵漢柔情」，進出醫院看受傷的年輕朋友、家屬；相較於對手蘇貞昌拍打里長，可以看出來侯友宜好太多。

張善政也說，蘇貞昌當過台北縣，過了8年後又出來選，當年在神明前發誓，「今天騙神明，明天騙選民，」民進黨也沒有新人能夠推出，找五府千歲像樣嗎？

對於深澳燃煤電廠，張善政批評，深澳電廠議題蘇貞昌始終沒有表態，儘管現在宣布停建，但是蔡英文政府2年半政策出現髮夾彎，哪怕選完過一陣子又要跳票，只能讓侯友宜當選才能夠把關阻擋。

張善政向台下民眾說，現在不僅要拉票、固票、催票，還要加上監票，民進黨太爛，萬一出什麼奧步很難講。

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