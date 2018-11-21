侄子控詐貸 曾文振家族糾紛選前搬上檯面

2018-11-21 21:34

〔記者何玉華／新北報導〕新北市議員候選人曾煥嘉家族紛爭，在選前3天浮上檯面！曾煥嘉前助理、堂弟曾煥棨（音同起）今天下午出面指控，曾文振、曾煥嘉父子過去向多家銀行超貸、詐貸上千萬元，還以出國考察的名義帶女人玩樂；曾文振父子隨後召開記者會反擊，強調曾煥棨父子借錢不成，反目成仇，才散布黑函，意圖使人不當選，已經報案告發，相信檢調會還其清白，並強調曾煥棨父子在外面的債務，完全與其無關。

曾煥棨說，他日前公開曾文振父子超貸、詐貸的文宣，被曾煥嘉說是黑函，因此決定出面說明，強調所言屬實，並指曾文振父子過去行賄地方人士，以考察名義帶小三出遊，在台北縣時代，還用配合款抽成；他並出示4起銀行超貸的案子，總金額高達上千萬元。

對於進一步追問為什麼在選前曝光這事，曾煥棨不願多說，只說這部分他會向檢調說明，他出面只想問問曾煥嘉，如果他講的都是真的，「你要不要退選？或是選上的話，要不要辭職負責？」

曾文振父子在競選總部回應，表示已對曾煥棨提告恐嚇取財、妨害名譽、違反選罷法等事，曾煥嘉表示，絕對沒有曾煥棨所稱的那些行為，貸款都是合法行事，所謂與小三出遊的指控照片，都是公開在海邊玩水，就說是帶小三，這太扯了！

曾文振出示一疊疊的借據、支票等資料，他說，曾煥棨的父親曾文堅是他的么弟，過去20幾年，前後向他借了1億2000多萬元；曾煥棨從2016年底到今年6月，共向他借了3710萬元，他的母親也借了不少錢，全家人加起來借了1億8827萬餘元，一毛錢都沒還，卻還要求再借7000萬；曾文振說，他不肯借錢，結果曾煥棨就到建築工地破壞。

甚至，7000萬沒借成，曾文堅還開口說要2億2000萬元，並切結拿到錢後搬離板橋；曾文振說，這件事情已經吵了很久，曾煥嘉每天跑完選舉行程，回到總部還要面對黑道和宗親上們談判，既然鬧開了，他們也要鄭重向外聲明，曾文堅、曾煥棨父子在外的所有債務，與他們父子無關。

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