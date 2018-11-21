嘉市選前之夜候選人互尬人氣 禁放鞭炮用空拍機

嘉義市選前之夜後天登場，各候選人比拚人氣、衝刺選情。（資料照，嘉義市政府提供）

2018-11-21 19:27

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市選前之夜23日晚間6點到10點舉行，各候選人聚集中央噴水圓環周圍造勢，互尬人氣，嘉義市選舉委員會上月底經與4名市長候選人陣營開協調會達成共識，活動分3區進行，除進行交通管制、音量管制，並禁止燃放鞭炮（含使用電子鞭炮機）、使用空拍機、攜帶危險物品。

嘉義市警察局交通管制範圍，東起忠孝路、西至新榮路、北至民權路、南至民族路，將彈性禁止汽車、機慢車進入或停放，管制區內住戶跟店家，持相關證件由員警辨識放行。

市民政處副處長兼選舉委員會專員張朝坤表示，4名市長候選人經協調、抽籤，A區國民黨黃敏惠，以中山路、吳鳳北路口違入出口，沿中山路向西行進，經中央噴水圓環左轉光華路，左轉中正路、左轉吳鳳北路；B區無黨籍蕭淑麗，沿文化路向南行進，經中央噴水圓環，右轉中山路，右轉民生北路，右轉北榮街；C區民進黨涂醒哲、黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統，民生北路、中正路口為入出口，沿民生北路向北行進，右轉中山路，經中央噴水圓環，右轉文化路，右轉中正路。

涂醒哲競選總部總幹事陳茂松表示，選前之夜主打「政績牌」，戰車將設大型電視螢幕播放涂市長政績、介紹台灣隊議員相關影片；黃敏惠競總將以嘉年華形式，號召鄉親力挺；蕭淑麗競總主委鄧慶田說，會如舉辦嘉年華一般，爭取民眾支持；黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統說，協調會時提議活動結束放「奇異恩典」歌曲緩和氣氛，經協調改放「晚安曲」，歷年少見。

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