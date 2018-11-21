柯P競選影片最終章 坦言「活得很辛苦」

台北市長柯文哲下午出席醫師後援會記者會後，晚間將趕場內湖737與通化夜市掃街。（記者黃建豪攝）

2018-11-21 19:53

〔記者黃建豪／台北報導〕選舉投票倒數3天，台北市長柯文哲競選今晚釋出最新、也是最後的競選催票影片，長達4分半鐘的內容，以記錄柯文哲11月7日最後一天上班與下班參與行動競選總部造勢的過程為主，並以柯文哲日前於市府的萬人造勢演呼喊講口號作結，影片中，柯文哲坦言「活得很辛苦」，並訴求在脫離藍綠泥淖，一定會回來、一定要回來（指台北市政府），再為大家服務4年。

柯文哲於影片中指出，他在2014年首次參選台北市長，是從2月17日就像台大醫院請假，花費9個月時間投入選戰，但2018年競選連任，從選前15天的11月8日才開始全力跑選戰，導致「選的有點，時間不太夠」，接著強調，要做一個負責任的政府，坦白講，其實滿花力氣。

影片中也記錄柯文哲11月7日上班後，參與例行會議、搭車趕場市政活動，到當天下午5點參加於西湖市場舉辦首場行動競選總部造勢的過程。穿插夫人陳佩琪受訪談到，柯文哲到市府上班後，要等到他晚間10點至11點下班，兩人才會見面，而柯文哲的辛苦，從他兩邊的鬢髮都白了就能感受到。

柯文哲則在影片中說，凡走過必留下痕跡，就好像刻痕，刻的不是很深，就很容易塗掉，如果刻的很就能留的比較久。但這4年下來，（刻）還不夠（深）。」他也坦言，其實活得滿辛苦的，堅持理想的代價就是活得很辛苦。

柯文哲說，2014推倒藍綠的高牆沒有完全實現，要到2018可以突破藍綠的包圍，才是真的推倒藍綠高牆。

影片連結

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