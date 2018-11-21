大量競選看板遭貼售屋廣告 「閃妹」里長氣憤提告

桃園市平鎮區平南里長江珮瑩對看板遭人張貼廣告表示不滿。（記者許倬勛攝）

2018-11-21 19:07

［記者許倬勛／桃園報導］紅極一時的台妹團體「閃亮三姐妹」中的小妹江珮瑩4年前選上平鎮區平南里里長，今年再度參選尋求連任，但近日競選總部工作人員發現，里內懸掛的70多張看板上，被兩名房仲業者張貼售屋廣告，江珮瑩說，雖曾要求對方撤下但對方不予回應，若是將售屋廣告貼在她的看板上，貼在邊邊角角就算了，竟直接貼在照片的臉上，所以已向警方提告毀損、妨害名譽，維護她的權益。

江珮瑩說，很感謝支持她的里民，也承諾當選後會更努力服務，絕對不會辜負里民期望，選前最後關頭，希望不要再發生類似事件。警方表示，2名涉嫌人於昨日到案說明，房仲在偵訊時坦承是圖方便才會張貼售屋廣告，也承諾會賠償，全案訊後依毀損、妨害名譽罪嫌函送地檢署偵辦。

擔任競選辦公室祕書的大姊江珮云說，對方真的很可惡，街頭巷尾這麼多宣傳看板，卻只挑小妹的張貼，她說，妹妹的選民服務4年來有目共睹，里內大小事一把抓，也獲得里民認同，上次競選里長的人在這段時間不斷攻擊她，未料在選前又發生此事，雖然沒有足夠證據連結對方，但很難讓人不聯想，呼籲選民睜大眼睛，不要讓奧步影響選舉。

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