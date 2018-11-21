Kmt中生代聯盟續辱陳菊「肥菊花」 韓國瑜重申：不要抹黑

2018-11-21 19:28

〔記者陳文嬋／高雄報導〕「Kmt中生代聯盟」臉書今天分享一篇「肥菊花」文章，影射暗批總統府秘書長陳菊，國民黨高雄市長候選人韓國瑜今天重申陽光、燦爛的選舉，追求更高的民主價值，要光明正大幫助韓國瑜，不要抹黑、不入流的攻擊手段。

Kmt中生代聯盟臉書分享一篇「肥菊花」文章，影射暗批總統府秘書長陳菊，韓國瑜重申，今年高雄市長選舉是比較陽光、燦爛的選舉，追求更高的民主價值，任何幫助韓國瑜與黨籍議員的人，拜託不要抹黑、不要越線，不要用不入流的攻擊手段，光明正大幫助他們。

「詞神」林夕也跨海投書直批韓國瑜「直銷賣台騙子」，必須要跟中國政治妥協，才能幫高雄把東西賣出去；對此，韓國瑜回應說，高雄人民辛苦了，大家要立刻賺錢，這是他當高雄市長對高雄市民所許下的諾言，就是立刻要賺錢。

韓國瑜指出，未來要幫高雄把東西賣出去，一定要確立一個目標，高雄市的發展都是條條大道，所有東西都能賣出去，沒有任何障礙物、圍牆擋住，這才是最重要的，其他人在他身上扣帽子，是一點意義都沒有。

另外，名嘴謝寒冰在政論節目上稱陳其邁辯論當天嘴唇發白，媒體也問韓國瑜，當天陳其邁是不是太緊張？韓國瑜說，他覺得他自己比較輕鬆、從容，雖然陳其邁的內容比較扎實，他感覺陳其邁的表情也比較緊張，也比較嚴肅一點。

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