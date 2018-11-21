選票送達桃市各區公所 總數超過2300萬張

桃園區公所選務人員進行選票清點、分發作業。（記者謝武雄攝）

2018-11-21 18:56

［記者謝武雄／桃園報導］週六就要投票，桃園市選委會選票印製、初點完畢，今天從印刷廠運送至13區公所進行複點，此次桃園市是為五合一選舉，選票包含桃園市長、市議員、里長、復興區長、復興區民代表等五大類，連同公投選票超過2300萬份，市選委會及各區選務人員都不敢大意，除大陣仗人員清點選票，警方也全程緊盯避免嘉義縣將選票帶出事件重演。

選委會表示，桃園市長部分選舉人數為173萬2591人、議員部分為172萬6835人、里長171萬4270人、復興區長9372人、復興區民代表9365人，總計選票519萬2433票；另公投選舉人數為180萬1823人，由於10個公投案就有10張選票，因此公投選票共1801萬8230張，公投連同五合一選舉票數高達2321萬663票。

選委會說，此次公投為提案7到16號，共有10個公投案，由於民眾可以選擇只領部分公投案投票，因此未將公投案印在同一張選票，使得公投案有10張選票之多，因此，復興區五合一選舉最多可領15張，但其他12區最多則是13張；由於公投票數量太龐大，使得載運量是以往的三倍，各區公所選務中心都是嚴陣以待。

市議員選區部分，選舉人數最多選區還是桃園區，共有33萬8918人，其次是中壢選區31萬5243人、平鎮區17萬1460人、八德區15萬3272人、楊梅區12萬9329人、龜山區12萬1350人、蘆竹區12萬285人、龍潭區9萬4861人、大溪復興區7萬3546人、大園區6萬8327人、觀音區5萬1611人、新屋區3萬9510人；平地原住民選區2萬7744人、山地原住民選區2萬1479人。

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