僑民會議撞期投票日 籌辦僑領：從未阻止回國投票

2018-11-21 19:39

〔記者呂伊萱／台北報導〕九合一選舉倒數計時，但僑委會選在投票日前夕於巴拉圭召開「第一屆中南美洲僑民會議」籌備委員會。有僑胞抱怨無法回台投票，朝野立委今則批評僑委會「辦活動連看日子都不會」，使僑胞公民權受損。僑民會議籌委會主委洪振盛今透過僑委會說明，選期是配合旅館檔期與錯開僑界重要活動，籌備會與駐外單位從未阻止僑胞回國投票，且主動報名參與的僑胞原本就不準備回國投票，對僑民參與選舉應無影響，建議國內朝野正面看待。

「第一屆中南美洲僑民會議」訂於11月23日到11月25日於巴拉圭亞松森市召開，但因時間與選舉撞期，有僑胞向立委爆料指「僑務參事一直拜託要留下來，所以就沒回去投票了，損失很大。」、「僑委會在搞什麼鬼，無聊透頂的僑民會議，既然選擇選舉前召開，難道僑民會議比選舉重要嗎？」朝野立委今於外委會質詢時提及此事，均批評有損僑胞行使公民權。

洪振盛今晚間透過僑委會發布說明指出，僑團舉辦洲際性重要年會，會在一年前就著手規劃時間地點、預定旅館會議場所，尤其像中南美洲國家城市，可供舉辦大型會議場所並不普遍。此次中南美洲僑民會議計有18個國家代表參加，早在去年11月間就規劃時間地點，當時並不知道會與選舉撞期。

洪振盛說，8月時有僑胞向籌委會反映撞期，恐影響出席代表返國行使投票權，籌備會洽詢旅館改期可行性，但其他時段均已滿檔，籌備會又巡訪其他6家較具規模旅館，也均無其他合適場所可以取代，「調整日期確有困難」。

另外，洪振盛也說，會議日期同時考量錯開亞松森僑界的其他活動，因此只有11月適合舉辦，12月已進入南半球暑假，許多僑領預訂出國旅遊，挪後舉辦可能導致更多代表無法出席。

洪振盛強調，籌備會與駐外單位從未阻止僑胞回國投票，主動報名參與僑民會議的僑胞原本就不準備回國投票，因此本屆中南美洲僑民會議的舉辦，「對僑民參與國內地方選舉應無影響」。洪振盛表示，此次會議旨在團結中南美洲僑民力量支持中華民國台灣，具有深遠意義，建議國內朝野正面看待，也對盡力籌備會議的僑社給予正面鼓勵。

僑委會則表示，僑民會議由僑界籌備主導，備極辛勞，僑委會都是尊重主辦單位的立場和作法。在8月得知撞期時，僑委會也立即和巴拉圭僑界聯繫探詢改期可能性，但有許多事實上的困難，僑委會必須尊重。僑委會說，外界指責僑委會「影響公民權利的行使」，實在是有所誤解，盼各界明察。

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